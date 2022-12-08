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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'daki tacizci üfürükçü tutuklandı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Müge Anlı'daki tacizci üfürükçü tutuklandı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

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Giriş: 08.12.2022 16:25
Güncelleme:08.12.2022 16:25
Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki üfürükçü skandalında yeni gelişmeler yaptı. Canlı yayına katılan Mehmet Ataş 18 yaşına yeni giren kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki sözde hoca tarafından kaçırıldığını iddiasıyla gündeme gelen olayda iğrenç detaylar ortaya çıktı. Yayının ihbar edilmesinin ardından Kahrıman tutuklanırken üfürükçüyü tanıyan bir izleyici, canlı yayına bağlayarak yaşadıklarını anlattı. İzleyicinin söyledikleri Müge Anlı ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi. Kuzeniyle yıllar önce Kahrıman Kurnaz'a gittiğini söyleyen bir izleyici "Bize şeytan tırnağı diye mantarlı tırnak gösterdiler!" dedi. Yayına bağlanan başka bir izleyici ise "Sözde tılsım yaptı, dişi eşeğe yedirin" dedi.
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