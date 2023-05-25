25 Mayıs 2023, Perşembe
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Müge Anlı'daki Sevgi Demirci cinayetinde dünür gözaltında
Öldürülen Sevgi Demirci'nin dünürü kızının kayınpederi olan Durmuş Kartal'da gözaltına alındı. Aracıda incelemeye alınan adamla birlik toplam gözaltı sayısı üçe yükseldi. Zeynep, ifadesinde kayınpederi ve kayınvalidesinin de bilgisi olduğunu söylemişti, canlı yayında tekrar sorulduğunda, 'kayınpederimin paçasında çamur görmüştüm' dedi.