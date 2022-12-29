29 Aralık 2022, Perşembe
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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan kaçmaya çalışırken yakalandı
Müge Anlı’daki Arif Gökçe’nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşandı. Attığı mesajlarla Arife Gökçe’yi taciz eden ve çelişkili açıklamalarıyla şüphelerin odağında olan Sinan Sardoğan gergin anların yaşandığı yayının ardından kaçma girişiminde bulundu. Müge Anlı’nın ekibi tarafından yakalanan Sinan önemli bir itirafta bulundu. Kayıp Arife Gökçe'nin oğlu Tufan Gökçe ile karşı karşıya gelen Sinan Sardoğan'ın tahrikleri Müge Anlı da dahil olmak üzere herkesin sinirlerini bozdu.
Korku ve panik, nefes nefese kovalamaca... neden koşuyor, kimden korkuyor? Şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan yayın esnasında el arabası konusunda söyledikleriyle dikkat çekmişti. Yayın sonrası misafir edilen otelden gizlice çıktı. Müge Anlı ekibi otogarda bulup tekrar otele geri getirdi. Korktuğunu ve Tokat'a eve döneceğini söyledi.