Müge Anlı’da Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla ilgili çarpıcı iddia!

Atv'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Lütfiye Gündüz'ü arama çalışmaları sürerken kaybın Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesi gündeme gelmişti. Her iki kadının çevresinde aynı isimler olması cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğu iddiasını gündeme getirirken Lütfiye Gündüz'ün kaybıyla bağlantısı olabileceği şüphesi olan yeni bir kayıp olayı gündeme geldi. İddiaların odağındaki isim herkesi şaşırttı.