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06.03.2020

Müge Anlı'da araştırılan 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ı kim, neden öldürdü? - 06.03.2020

Müge Anlı'da çözülmeye çalışılan Zehra Topdağ cinayeti izleyenleri şoke etti. Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi ve jandarma tarafından her yerde aranan Zehra'nın cesedi, ertesi günü evlerinin arkasında arazide çuvalın içinde bulundu. Aradan geçen 6 yılı aşkın süre içerisinde küçük kızın katili hala bulunamadı. Ailesi Zehra'nın katilinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Canlı yayında ortaya atılan iddialar izleyenleri şoke etti. Peki Zehra Topdağ'ın katili kim? İşte Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili detaylar...

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