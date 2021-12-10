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Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı'da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen'den şoke eden açıklama!

Müge Anlı'da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen'den şoke eden açıklama!

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Giriş: 10.12.2021 12:43
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm Türkiye'nin ağzını açık bırakan bir olay yaşandı. Dün Müge Anlı canlı yayınına katılan Emirhan Demirok, eşi Birsen Demirok'un asker arkadaşına kaçtığını söyleyip gözyaşlarına boğulmuştu. Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan Birsen, bugün stüdyoda skandal açıklamalarda bulundu. Halil'e kaçarken evli olduğunu unuttuğunu söyleyen Birsen, annesinin de çağrılarına kayıtsız kaldı. Kısa süredir tanıdığı Halil için canını bile verebileceğini söyleyen Birsen'in anlattıkları stüdyodakileri de şoke etti. İşte bugün Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri...
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Müge Anlı’da 21 yaşında 4 evlilik yapan Birsen’den şoke eden açıklama!
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