Müge Anlı canlı yayınında yumruklar havada uçuştu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yumruklar havada uçuştu. Konya'dan okumak için Kocaeli'ne gelen Fahriye Büyükçiçek, 2 ay önce ortadan kaybolunca ailesi Müge Anlı'ya başvurdu. Kızları okusun diye ellerindeki tek ineği sattığını söyleyen babanın çaresiz hali ekran başındakileri derinden etkiledi. Müge Anlı, Fahriye'nin kendinden 23 yaş büyük Hasım'la apar topar evlendiğini ortaya çıkarınca Büyükçiçek ailesi neye uğradığını şaşırdı. Bugün stüdyoya gelen Fahriye ve Hasım, genç kızın ailesiyle yüzleşti. İşte bugün Müge Anlı canlı yayında yaşanan gelişmeler...

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