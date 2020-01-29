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29.01.2020

Kan donduran cinayetle ilgili Müge Anlı canlı yayınında flaş gelişme! Tanık konuştu anne gözyaşlarına boğuldu |Video - 29.01.2020

Tecavüz edildikten sonra vahşice katledilen Pınar Kaynak cinayetiyle ilgili bugün (29 Ocak 2020 Çarşamba) Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi yaşandı. Trabzon'da işlenen vahşi cinayetle ilgili görgü tanığı canlı yayınında konuştu. Programda, öldürülen bir çocuk annesi Pınar Kaynak cinayetinin 10. duruşmasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Önceki gün canlı yayında Maçka yolunda bir araç gördüğünü ifade eden görgü tanığı dehşet anını anlattı. Defalarca tecavüze uğrayan ve boğazı kesilerek katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın annesi İrfan Hanım, canlı yayında ağlayarak pişmanlığını dile getirdi. Tüm Türkiye'nin şoke olduğu Pınar Kaynak cinayetinin katili kim? İşte 29 Ocak Çarşamba günü son dakika Müge Anlı'da Pınar Kaynak gelişmesi...

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