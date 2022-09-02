DJ Gezgin cinayetinde iddiaların odağındaki isim Cemal Durmaz ilk kez konuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. DJ Gezgin lakaplı radyocu Mehmet Karahan'ın cinayeti bir kez daha masaya yatırılırken şüphelerin odağındaki şüpheli sevgilisi Cemal Durmaz Fatma Karadağ ile karşı karşıya geldi. Cemal Durmaz, hakkındaki tüm suçlamaları reddederken Fatma Karadağ ile ilişkisi olmadığını, hiçbir zaman aynı evde yaşamadıklarını ileri sürdü.