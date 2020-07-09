Müge Anlı 9 Temmuz Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; arabasının içinde vuruldu, trafik kazası zannedildi! Hasan Ay’ı kim neden öldürdü? Evleri basıldı, babası darbedildi, yerlerde sürüklenerek kaçırıldı! 28 yaşındaki Fatma Eraydın’la ilgili sıcak gelişme! 21 yaşındaki fabrika işçisi Hülya Soğandere 66 gündür nerede?

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; arabasının içinde vuruldu, trafik kazası zannedildi! Hasan Ay'ı kim neden öldürdü? Evleri basıldı, babası darbedildi, yerlerde sürüklenerek kaçırıldı! 28 yaşındaki Fatma Eraydın'la ilgili sıcak gelişme! 21 yaşındaki fabrika işçisi Hülya Soğandere 66 gündür nerede? son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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MÜGE ANLI 9 TEMMUZ PERŞEMBE FULL İZLE