Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Haziran Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Haziran 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 9 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; anne ve kızlarının şikayet ettiği damat, birbirinden çarpıcı iddialar, evlerine zarar mı verdi? Kızlarını yuvasından mı ayırdı? Yanıt aranan sorular, damatlarından dert yanan Topçu ailesi! Öldürüldüğü düşünülen 16 çocuk babası, ailenin şüphelendiği isimler, damadının tehdit ettiği iddiası, çelişkili açıklamalar... 63 yaşındaki Halit Kuşçu’nun kaybındaki sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (9 Haziran 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

9 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; anne ve kızlarının şikayet ettiği damat, birbirinden çarpıcı iddialar, evlerine zarar mı verdi? Kızlarını yuvasından mı ayırdı? Yanıt aranan sorular, damatlarından dert yanan Topçu ailesi! Öldürüldüğü düşünülen 16 çocuk babası, ailenin şüphelendiği isimler, damadının tehdit ettiği iddiası, çelişkili açıklamalar... 63 yaşındaki Halit Kuşçu'nun kaybındaki sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

9 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.