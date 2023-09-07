Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Eylül Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Eylül 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; öldürüldüğü düşünülen bir kadın, birbirlerini suçlayan eski sevgilileri, tanıklar, karşılıklı takıntılar, çelişkili ifadeler... Keziban Eryılmaz’ın kaybındaki şüpheli noktalar! Eğlence mekanından ayrıldı, Delikli Koy mevkiine gittiği öğrenildi! Yanıt aranan sorular! 19 yaşındaki Veli Eren Atay’ın kaybı! 78 yaşında bir kadın, odunluğunda bulunan kemik parçaları, odun müptelası komşu, ölüm sessizliği! Döndü Boztepe öldürül mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Eylül 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; öldürüldüğü düşünülen bir kadın, birbirlerini suçlayan eski sevgilileri, tanıklar, karşılıklı takıntılar, çelişkili ifadeler... Keziban Eryılmaz'ın kaybındaki şüpheli noktalar! Eğlence mekanından ayrıldı, Delikli Koy mevkiine gittiği öğrenildi! Yanıt aranan sorular! 19 yaşındaki Veli Eren Atay'ın kaybı! 78 yaşında bir kadın, odunluğunda bulunan kemik parçaları, odun müptelası komşu, ölüm sessizliği! Döndü Boztepe öldürül mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

7 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.