CANLI İZLE: Müge Anlı 7 Eylül Pazartesi

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 7 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; öldürüldüğü düşünülen 92 yaşında kayıp kadın, annelerini öldürmekle suçlanan iki kız kardeş, iddiaların odağında bir damat! Gülsüm ninenin başına ne geldi? Bayramda kayboldu 39 gündür bulunamadı! Miraç define yüzünden mi kaçırıldı? Dede neden suçladı? 3 yaşındaki Miraç’ın kaybıyla ilgili gelişmeler! 2 ve 4 yaşında iki kızıyla kaybolan Filipinli bir anne, gözyaşlarına boğulan bir dede! Filipinli anne ve iki kızıyla ilgili sıcak gelişme ve canlı yayındaki son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (7 Eylül 2020 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

7 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; öldürüldüğü düşünülen 92 yaşında kayıp kadın, annelerini öldürmekle suçlanan iki kız kardeş, iddiaların odağında bir damat! Gülsüm ninenin başına ne geldi? Bayramda kayboldu 39 gündür bulunamadı! Miraç define yüzünden mi kaçırıldı? Dede neden suçladı? 3 yaşındaki Miraç'ın kaybıyla ilgili gelişmeler! 2 ve 4 yaşında iki kızıyla kaybolan Filipinli bir anne, gözyaşlarına boğulan bir dede! Filipinli anne ve iki kızıyla ilgili sıcak gelişme ve canlı yayındaki son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 7 EYLÜL PAZARTESİ CANLI YAYIN

7 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.