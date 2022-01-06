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Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ocak Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 06.01.2022 10:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir sabah evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Yıllardır izine rastlanmayan yaşlı adamı neden kimse aramadı? İhmalkarlık mı? Kasti mi? 84 yaşındaki Faik Koçsoy’un kaybı! Arkadaşlarıyla buluşacaktı ne gören oldu ne duyan? Genç hemşireye ne oldu? 23 yaşındaki Batuhan Yiğit’le ilgili sıcak gelişme! 72 yıl kardeşinin adıyla yaşadı, senelerdir beklediği müjdeyi aldı! 74 yaşında ismine ve benliğine kavuştu! İlklerin heyecanı, tatlı telaşlar! Kimlik mücadelesi son bulan Fatma Korkmaz ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir sabah evden çıktı, bir daha geri dönmedi! Yıllardır izine rastlanmayan yaşlı adamı neden kimse aramadı? İhmalkarlık mı? Kasti mi? 84 yaşındaki Faik Koçsoy'un kaybı! Arkadaşlarıyla buluşacaktı ne gören oldu ne duyan? Genç hemşireye ne oldu? 23 yaşındaki Batuhan Yiğit'le ilgili sıcak gelişme! 72 yıl kardeşinin adıyla yaşadı, senelerdir beklediği müjdeyi aldı! 74 yaşında ismine ve benliğine kavuştu! İlklerin heyecanı, tatlı telaşlar! Kimlik mücadelesi son bulan Fatma Korkmaz ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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6 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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