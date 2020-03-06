Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 6 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 86 yaşında şüpheli bir kayıp! Köyünde yalnız yaşayan Cuma Şahin’in başına ne geldi? 22 yaşındaki Özcan Eren nasıl ve nerede kayboldu? Cuma Şahin’in kaybolmasında ailenin şüphelendiği Salih Şahin ve onun suçladığı yeğeni Ersin Aslan’ın annesi Safiye Aslan canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (6 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

6 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; 86 yaşında şüpheli bir kayıp! Köyünde yalnız yaşayan Cuma Şahin'in başına ne geldi? 22 yaşındaki Özcan Eren nasıl ve nerede kayboldu? Cuma Şahin'in kaybolmasında ailenin şüphelendiği Salih Şahin ve onun suçladığı yeğeni Ersin Aslan'ın annesi Safiye Aslan canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 6 MART CUMA CANLI YAYIN...

6 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.