Müge Anlı 5 Ocak Salı tek parça izle

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 5 Ocak Salı tek parça izle - 05.01.2021

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Giriş: 05.01.2021 10:37
Güncelleme:05.01.2021 13:03
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 5 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, şüpheli sevgili, suçlanan ağabey... Zeynep Güngör’ün kaybıyla ilgili gelişmeler! Kızı ve oğlunu pazarda bıraktı,17 yıl sonra çocuklarını arıyor! 2 çocuğunu birden terk eden adamın evlat hasreti! Terk edildi, kayıplara karıştı... 29 yaşındaki Erdem Uçkan nerede? Zeynep’in erkek arkadaşı suçlamalara ne cevap verdi? 16 ay önce kayıplara karışan Zeynep Güngör’le ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (5 Ocak 2021 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

5 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; kayıp bir kadın, şüpheli sevgili, suçlanan ağabey... Zeynep Güngör'ün kaybıyla ilgili gelişmeler! Kızı ve oğlunu pazarda bıraktı,17 yıl sonra çocuklarını arıyor! 2 çocuğunu birden terk eden adamın evlat hasreti! Terk edildi, kayıplara karıştı... 29 yaşındaki Erdem Uçkan nerede? Zeynep'in erkek arkadaşı suçlamalara ne cevap verdi? 16 ay önce kayıplara karışan Zeynep Güngör'le ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

5 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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