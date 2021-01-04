Müge Anlı 4 Ocak Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Isparta’da kayboldu, günlerdir bulunamadı! Gülsüm Doğan’ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 14 yaşındaki oğlu kayboldu, 5 ay sonra aramaya geldi! Lise öğrencisi küçük çocuğun kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Kayıp bir kadın, şüpheli sevgili, suçlanan ağabey... 4 çocuk annesi Zeynep Güngör ile ilgili gelişmeler! Kızını ve oğlunu pazarda bıraktı, 17 yıl sonra çocuklarını arıyor... 2 çocuğunu birden terk eden adamın evlat hasreti ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Isparta'da kayboldu, günlerdir bulunamadı! Gülsüm Doğan'ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! 14 yaşındaki oğlu kayboldu, 5 ay sonra aramaya geldi! Lise öğrencisi küçük çocuğun kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Kayıp bir kadın, şüpheli sevgili, suçlanan ağabey... 4 çocuk annesi Zeynep Güngör ile ilgili gelişmeler! Kızını ve oğlunu pazarda bıraktı, 17 yıl sonra çocuklarını arıyor... 2 çocuğunu birden terk eden adamın evlat hasreti ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

4 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.