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Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 04.09.2023 10:14
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 4 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayetler, bulunan kayıplar, gerçekleşen mucizeler, gündeme oturan olaylar, itiraf niteliğinde açıklamalar, yalnızca doğrular, bir dokunuşla değişen yaşamlar, yeni hayata ilk adımlar, Türkiye’nin her yerinden canlı yayınlar, olayın merkezinden haberin kalbinden yayınlar... Dişlerini ve maaş kartını bıraktı, sırra kadem bastı! Bir yanda çocukluk aşkı, diğer tarafta komşusu, cinayet şüphesi, tanıklar, takıntılar, suçlamalar... Döndü Boztepe’nin kaybında sıcak gelişme! Düğününe 3 ay vardı, beklenmedik anda kayıplara karıştı! Şüpheli hareketlilik, yanıt aranan sorular... 28 yaşındaki Ramazan Altın’ın kaybı! 39 yaşındaki 4 çocuk annesi, evine bırakıldığı söylendi, bir daha haber alınamadı! İddiaların merkezindeki eski sevgili! Taraflar canlı yayında karşı karşıya! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (4 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

4 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cinayetler, bulunan kayıplar, gerçekleşen mucizeler, gündeme oturan olaylar, itiraf niteliğinde açıklamalar, yalnızca doğrular, bir dokunuşla değişen yaşamlar, yeni hayata ilk adımlar, Türkiye'nin her yerinden canlı yayınlar, olayın merkezinden haberin kalbinden yayınlar... Dişlerini ve maaş kartını bıraktı, sırra kadem bastı! Bir yanda çocukluk aşkı, diğer tarafta komşusu, cinayet şüphesi, tanıklar, takıntılar, suçlamalar... Döndü Boztepe'nin kaybında sıcak gelişme! Düğününe 3 ay vardı, beklenmedik anda kayıplara karıştı! Şüpheli hareketlilik, yanıt aranan sorular... 28 yaşındaki Ramazan Altın'ın kaybı! 39 yaşındaki 4 çocuk annesi, evine bırakıldığı söylendi, bir daha haber alınamadı! İddiaların merkezindeki eski sevgili! Taraflar canlı yayında karşı karşıya! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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4 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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