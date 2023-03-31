31 Mart 2023, Cuma
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Mart Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 31.03.2023 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mart 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; enteresan aile Palular! Dolandırıcılıktan gaspa, tehditten cinayete inanılmaz olaylar silsilesi! Adım adım ortaya çıkan gerçekler, yargılama süreci, sanıklar, savunmalar... Meryem Tahnal cinayeti davasında yargıtaydan ne karar çıktı? Kayıp bir kadın, cinayet şüphesi, iddialar, kuşku uyandıran açıklamalar... 78 yaşındaki Döndü Boztepe öldürüldü mü? Bir yanda anne, diğer tarafta hala ve amca, arada kalan bir evlat, karşılıklı suçlamalar... İki taraf arasındaki buzlar eriyor, Ayşe Göçer’in evlat hasreti canlı yayında bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Mart 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

31 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; enteresan aile Palular! Dolandırıcılıktan gaspa, tehditten cinayete inanılmaz olaylar silsilesi! Adım adım ortaya çıkan gerçekler, yargılama süreci, sanıklar, savunmalar... Meryem Tahnal cinayeti davasında yargıtaydan ne karar çıktı? Kayıp bir kadın, cinayet şüphesi, iddialar, kuşku uyandıran açıklamalar... 78 yaşındaki Döndü Boztepe öldürüldü mü? Bir yanda anne, diğer tarafta hala ve amca, arada kalan bir evlat, karşılıklı suçlamalar... İki taraf arasındaki buzlar eriyor, Ayşe Göçer'in evlat hasreti canlı yayında bitiyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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31 Mart Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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