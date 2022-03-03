Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 Mart Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kırmızı ışıkta karanlık gece, tehdit, gözyaşı, susmayan silahlar, beyaz araçtaki şüphe... İki kuzen şantaj cinayeti kurbanı mı? Tartışı evi terk etti, 91 yaşındaki annesini bir daha göremedi! Annesinin kendisine gösterilmediğini iddia eden Kayhan Selamoğlu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kırmızı ışıkta karanlık gece, tehdit, gözyaşı, susmayan silahlar, beyaz araçtaki şüphe... İki kuzen şantaj cinayeti kurbanı mı? Tartışı evi terk etti, 91 yaşındaki annesini bir daha göremedi! Annesinin kendisine gösterilmediğini iddia eden Kayhan Selamoğlu ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.