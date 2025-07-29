Viral Galeri Viral Liste Psikoloji bölümü başarı sıralaması 2025 | YÖK ATLAS Devlet ve özel üniversitelerde Psikoloji taban puanları 

Psikoloji bölümü başarı sıralaması 2025 | YÖK ATLAS Devlet ve özel üniversitelerde Psikoloji taban puanları 

ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını 19 Temmuz'da duyurdu. Milyonlarca aday için sınav sürecinin en kritik aşaması geride kalırken, tercih dönemi başladı. Bugün başlayan tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu dönemde en çok merak edilen konuların başında, üniversitelerin taban puanları geliyor. Özellikle psikoloji bölümleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların ilgisini çeken bölümler arasında öne çıkıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.07.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:21
Psikoloji bölümü başarı sıralaması 2025 | YÖK ATLAS Devlet ve özel üniversitelerde Psikoloji taban puanları

Psikoloji bölümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite adaylarının en çok ilgi gösterdiği bölümler arasında yer alıyor. İnsan davranışlarını anlamaya yönelik akademik içeriği ve mezuniyet sonrası sunduğu geniş iş alanlarıyla dikkat çeken bölümün taban puanları öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.

Psikoloji bölümü başarı sıralaması 2025 | YÖK ATLAS Devlet ve özel üniversitelerde Psikoloji taban puanları

2025 Yılı Taban Puanları Henüz Açıklanmadı

ÖSYM tarafından 2025-YKS tercih dönemi başlarken en çok sorulan sorulardan biri de "Psikoloji taban puanları açıklandı mı?" oldu. Ancak bu yılın resmi taban puanları henüz duyurulmadı. Adaylar şimdilik geçtiğimiz yılın sonuçlarına göre fikir edinebiliyor. Geçmiş veriler, YÖK Atlas tercih robotu üzerinden üniversite bazında incelenebiliyor.

YKS 2024 TABAN PUAN SORGULAMA EKRANI

Psikoloji bölümü başarı sıralaması 2025 | YÖK ATLAS Devlet ve özel üniversitelerde Psikoloji taban puanları

Büyük Şehirlerde Rekabet Yüksek

İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi gibi köklü kurumlar, psikoloji alanında her yıl yüksek puanlarla öğrenci kabul ediyor. Bu üniversiteler yalnızca teorik eğitimleriyle değil, mezunların akademik ve profesyonel kariyer fırsatlarıyla da ön plana çıkıyor.

Psikoloji bölümü başarı sıralaması 2025 | YÖK ATLAS Devlet ve özel üniversitelerde Psikoloji taban puanları

Anadolu Üniversiteleri de Güçlü Kadrolara Sahip

Psikoloji eğitimi yalnızca büyük şehirlerle sınırlı değil. Anadolu'daki üniversiteler de bu alanda dikkat çekiyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi gibi kurumlar 350-400 puan aralığında öğrenci kabul ediyor. Bu okulların güçlü akademik kadroları ve uygulamalı eğitim imkânları, mezunlarının iş dünyasına donanımlı şekilde adım atmasını sağlıyor.

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