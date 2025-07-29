Psikoloji bölümü başarı sıralaması 2025 | YÖK ATLAS Devlet ve özel üniversitelerde Psikoloji taban puanları

ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını 19 Temmuz'da duyurdu. Milyonlarca aday için sınav sürecinin en kritik aşaması geride kalırken, tercih dönemi başladı. Bugün başlayan tercih süreci 13 Ağustos'a kadar devam edecek. Bu dönemde en çok merak edilen konuların başında, üniversitelerin taban puanları geliyor. Özellikle psikoloji bölümleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da adayların ilgisini çeken bölümler arasında öne çıkıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi