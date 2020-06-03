Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 3 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; evinde boğularak öldürülen Hatice Özkaçak olayında gizli tanık konuştu! Küçük bir köyde ardı ardına işlenen cinayetler! Hatica Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! Köy evindeki kuşkulu yandın! 105 yaşında bir anneanne, genç bir anne ve 4 yaşında bir çocuk… Yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Sinop’taki korkunç yangınla ilgili soru işaretleri! Kayınvalidesi cinayete karışmakla suçladı, gelini mektupla cevap verdi. Kenan ve Taner Özkaçak’ın kız kardeşi Gülşen’in yazdığı mektup ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (3 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

3 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; evinde boğularak öldürülen Hatice Özkaçak olayında gizli tanık konuştu! Küçük bir köyde ardı ardına işlenen cinayetler! Hatica Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar! Köy evindeki kuşkulu yandın! 105 yaşında bir anneanne, genç bir anne ve 4 yaşında bir çocuk… Yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Sinop'taki korkunç yangınla ilgili soru işaretleri! Kayınvalidesi cinayete karışmakla suçladı, gelini mektupla cevap verdi. Kenan ve Taner Özkaçak'ın kız kardeşi Gülşen'in yazdığı mektup ve yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

3 Haziran Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.