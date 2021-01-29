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Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Ocak Cuma canlı yayın izle - 29.01.2021

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Giriş: 29.01.2021 10:09
Güncelleme:29.01.2021 10:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hasan Kiraz olayın ardı ardına gözaltılar! Korkunç şüphe! Hasan Kiraz soruşturmasındaki şüpheler! İstanbul’da kayboldu ailesi perişan oldu! Sokak sokak aranan 11 yaşındaki kayıp kızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hasan Kiraz olayın ardı ardına gözaltılar! Korkunç şüphe! Hasan Kiraz soruşturmasındaki şüpheler! İstanbul'da kayboldu ailesi perişan oldu! Sokak sokak aranan 11 yaşındaki kayıp kızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 29 OCAK CUMA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

29 Ocak Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Ocak Cuma
CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Ocak Cuma
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