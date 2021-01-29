CANLI İZLE: Müge Anlı 29 Ocak Cuma

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hasan Kiraz olayın ardı ardına gözaltılar! Korkunç şüphe! Hasan Kiraz soruşturmasındaki şüpheler! İstanbul’da kayboldu ailesi perişan oldu! Sokak sokak aranan 11 yaşındaki kayıp kızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Ocak 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Ocak Cuma günü canlı yayınlanan programda; Hasan Kiraz olayın ardı ardına gözaltılar! Korkunç şüphe! Hasan Kiraz soruşturmasındaki şüpheler! İstanbul'da kayboldu ailesi perişan oldu! Sokak sokak aranan 11 yaşındaki kayıp kızla ilgili sıcak gelişme ve Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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