Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Mart 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşında bir çocuğun kaybı! 5 yıldır kardeşinden haber alamayan abla, iddiaların odağında eski sevgili, çarpıcı iddialar... Suriye uyruklu Celal Seyit’e ne oldu? 61 yaşında bir baba, 38 yıllık evlat hasreti! Ayrılık, hüzün, kapanmayan yara... Evlatlık verdiği kızı arayan Mustafa Duymaç canlı yayında! Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular... 2008’den beri haber alınamayan Fatih Okuyucu’nun şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Mart 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 13 yaşında bir çocuğun kaybı! 5 yıldır kardeşinden haber alamayan abla, iddiaların odağında eski sevgili, çarpıcı iddialar... Suriye uyruklu Celal Seyit'e ne oldu? 61 yaşında bir baba, 38 yıllık evlat hasreti! Ayrılık, hüzün, kapanmayan yara... Evlatlık verdiği kızı arayan Mustafa Duymaç canlı yayında! Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular... 2008'den beri haber alınamayan Fatih Okuyucu'nun şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.