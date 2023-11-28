Müge Anlı ile Tatlı Sert 28 Kasım Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 28 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Denizli’de kadın cinayeti! Sol yanının ihaneti, iki kadının kıskançlık ve ihanet dolu rekabeti! Kim darbetti? Kim öldürdü? Suçlamalar, iddialar, yanıt arayan sorular... Hatice Çaltı’yı darbettiği iddia edilen isim canlı yayında! Genç yaşta acı ölüm, gözyaşı ve pişmanlık, Nazmiye’yi kurtarma çabası... Kıymetini bilecek mi? Büyük resmi görebilecek mi? Kuşku uyandıran açıklamalar, Nevrigül Alan’ın şüpheli ölümü! 15 yaşında sırra kadem basan genç, şüpheye düşüren yolculuklar, gözyaşlarıyla yanıt aranan sorular, İsmet Çakır Özyiğit’in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (28 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

28 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; Denizli'de kadın cinayeti! Sol yanının ihaneti, iki kadının kıskançlık ve ihanet dolu rekabeti! Kim darbetti? Kim öldürdü? Suçlamalar, iddialar, yanıt arayan sorular... Hatice Çaltı'yı darbettiği iddia edilen isim canlı yayında! Genç yaşta acı ölüm, gözyaşı ve pişmanlık, Nazmiye'yi kurtarma çabası... Kıymetini bilecek mi? Büyük resmi görebilecek mi? Kuşku uyandıran açıklamalar, Nevrigül Alan'ın şüpheli ölümü! 15 yaşında sırra kadem basan genç, şüpheye düşüren yolculuklar, gözyaşlarıyla yanıt aranan sorular, İsmet Çakır Özyiğit'in kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

28 Kasım Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.