CANLI İZLE: Müge Anlı 27 Ocak Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; neden hiç aramadı? En son nerede gördü? Suçlamalar için ne diyor? Hedef mi şaşırtıyor, gerçeği mi gizliyor? Şüpheli şekilde kaybolan Arzu Aygün’ün birliktelik yaşadığı akrabası yayında! 23 yaşındaki Hasan Kiraz’ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; neden hiç aramadı? En son nerede gördü? Suçlamalar için ne diyor? Hedef mi şaşırtıyor, gerçeği mi gizliyor? Şüpheli şekilde kaybolan Arzu Aygün'ün birliktelik yaşadığı akrabası yayında! 23 yaşındaki Hasan Kiraz'ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme ve son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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