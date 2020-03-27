Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra’nın katili kim? Fail içerde mi? 23 yaşındaki evlilik mağduru Yusuf Çevre, hamile bir sahte gelin! 4 yaşında kayıp bir çocuk olarak yurda verine Gülay Laura Ok biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? Nuri Eskivar 7 aydır haber alamadığı kız kardeşi Firdevs Eskivar’ı arıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Mart 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Mart Cuma günü canlı yayınlanan programda; küçük Zehra'nın katili kim? Fail içerde mi? 23 yaşındaki evlilik mağduru Yusuf Çevre, hamile bir sahte gelin! 4 yaşında kayıp bir çocuk olarak yurda verine Gülay Laura Ok biyolojik ailesine kavuşabilecek mi? Nuri Eskivar 7 aydır haber alamadığı kız kardeşi Firdevs Eskivar'ı arıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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