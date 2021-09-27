Müge Anlı ile Tatlı Sert 27 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 27 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; evde saldırıya uğradılar, hastanede öldüler! Telefondaki son sinyal... O gece nereye gitti, kiminle görüştü? Şen kardeşlerin katili kim? 86 yaşında kayıp bir anne, şüphe çeken ayrıntılar! Nasıl kayboldu, neden kimse görmedi? Hatice Dağlı’nın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı koca! Define tartışması, çarpıcı iddialar, arazi anlaşmazlığı... Yasa dışı işler mi, aile içi anlaşmazlık m? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan’ı kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (27 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

27 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; evde saldırıya uğradılar, hastanede öldüler! Telefondaki son sinyal... O gece nereye gitti, kiminle görüştü? Şen kardeşlerin katili kim? 86 yaşında kayıp bir anne, şüphe çeken ayrıntılar! Nasıl kayboldu, neden kimse görmedi? Hatice Dağlı'nın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! Gece yarısı işlenen cinayet, öldürülen karı koca! Define tartışması, çarpıcı iddialar, arazi anlaşmazlığı... Yasa dışı işler mi, aile içi anlaşmazlık m? Şenay ve Hasan Hüseyin Özkan'ı kim öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Eylül Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.