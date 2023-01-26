Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 26 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 4 torun, bir dram, çocuklarla verilen yaşam mücadelesi, Müge Anlı izleyicilerinden destek, eğitim müjdesi! Öfkeyle kalktı zararla oturdu! Aşk mı ihanet mi? Uzlaşma sağlanacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (26 Ocak 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

26 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 4 torun, bir dram, çocuklarla verilen yaşam mücadelesi, Müge Anlı izleyicilerinden destek, eğitim müjdesi! Öfkeyle kalktı zararla oturdu! Aşk mı ihanet mi? Uzlaşma sağlanacak mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Ocak Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.