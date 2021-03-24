CANLI İZLE: Müge Anlı 24 Mart Çarşamba

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Mart Çarşamba canlı yayın izle - 24.03.2021

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Giriş: 24.03.2021 10:11
Güncelleme:24.03.2021 10:20
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yalova’da kaybolan Ferhan Tetik’le ilgili sıcak gelişme! Köprüde kayboldu, hiçbir yerde bulunamadı! Şahap Örcün’ün kaybındaki gelişmeler! 50 gündür kayıptı, kaçırıldığı iddia edildi! 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yalova'da kaybolan Ferhan Tetik'le ilgili sıcak gelişme! Köprüde kayboldu, hiçbir yerde bulunamadı! Şahap Örcün'ün kaybındaki gelişmeler! 50 gündür kayıptı, kaçırıldığı iddia edildi! 14 yaşındaki kızımızla ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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24 Mart Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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