Müge Anlı ile Tatlı Sert 24 Haziran Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 24 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir evladın yürek burkan feryadı... Necla ve Metin Büyükşen’in katili kim? Çifte cinayetin kilit ismi suçlamalar için ne diyor? Tartışmaların odağındaki Uğur Büyükşen canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (24 Haziran 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

24 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; bir evladın yürek burkan feryadı... Necla ve Metin Büyükşen'in katili kim? Çifte cinayetin kilit ismi suçlamalar için ne diyor? Tartışmaların odağındaki Uğur Büyükşen canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.