Müge Anlı 23 Temmuz Perşembe tek parça izle

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Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Temmuz Perşembe tek parça izle - 23.07.2020

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Giriş: 23.07.2020 12:59
Güncelleme:23.07.2020 12:59
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir yangın, hayatını kaybeden küçük bir çocuk, tuhaf rüyalar, akılalmaz suçlamalar! 9 yaşındaki Şiar nasıl öldü? Kayıplara karışan genç bir adam, köpeğin bulduğu kafatası! Bulunan kemikler kime ait? 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran’la ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Temmuz 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Temmuz Perşembe günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir yangın, hayatını kaybeden küçük bir çocuk, tuhaf rüyalar, akılalmaz suçlamalar! 9 yaşındaki Şiar nasıl öldü? Kayıplara karışan genç bir adam, köpeğin bulduğu kafatası! Bulunan kemikler kime ait? 36 yaşındaki Mehmet Ali Koran'la ilgili sıcak gelişme! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Temmuz Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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