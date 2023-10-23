Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Ekim Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 yaşındaki Şirin’in acı sonu! İki kardeş birbirine düşman mı kesildi? Kıskançlık itirafı, kuşku uyandıran detaylar! Nevrigül Alan nasıl öldü? Bedriye Kılıç’ın şüpheli kaybı, kocasının çelişkiler yumağı, hedef şaşırtma çabası, kayıp karısını aramaması... Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi evinden çıkamadı mı? 12 ve 14 yaşlarında iki kardeş, aynı gün başka yerlerden farklı zamanlarda kayboldular, gözü yaşlı anne, eski eşlere yönelik şüpheler... Cumali ve Sude Akçam kardeşlerin kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 yaşındaki Şirin'in acı sonu! İki kardeş birbirine düşman mı kesildi? Kıskançlık itirafı, kuşku uyandıran detaylar! Nevrigül Alan nasıl öldü? Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybı, kocasının çelişkiler yumağı, hedef şaşırtma çabası, kayıp karısını aramaması... Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi evinden çıkamadı mı? 12 ve 14 yaşlarında iki kardeş, aynı gün başka yerlerden farklı zamanlarda kayboldular, gözü yaşlı anne, eski eşlere yönelik şüpheler... Cumali ve Sude Akçam kardeşlerin kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.