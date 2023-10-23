23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Ekim Pazartesi tek parça izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Ekim Pazartesi tek parça izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2023 10:27
Güncelleme:23.10.2023 12:51
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 yaşındaki Şirin’in acı sonu! İki kardeş birbirine düşman mı kesildi? Kıskançlık itirafı, kuşku uyandıran detaylar! Nevrigül Alan nasıl öldü? Bedriye Kılıç’ın şüpheli kaybı, kocasının çelişkiler yumağı, hedef şaşırtma çabası, kayıp karısını aramaması... Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi evinden çıkamadı mı? 12 ve 14 yaşlarında iki kardeş, aynı gün başka yerlerden farklı zamanlarda kayboldular, gözü yaşlı anne, eski eşlere yönelik şüpheler... Cumali ve Sude Akçam kardeşlerin kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 22 yaşındaki Şirin'in acı sonu! İki kardeş birbirine düşman mı kesildi? Kıskançlık itirafı, kuşku uyandıran detaylar! Nevrigül Alan nasıl öldü? Bedriye Kılıç'ın şüpheli kaybı, kocasının çelişkiler yumağı, hedef şaşırtma çabası, kayıp karısını aramaması... Kocasının yanından kaybolan kiraz işçisi evinden çıkamadı mı? 12 ve 14 yaşlarında iki kardeş, aynı gün başka yerlerden farklı zamanlarda kayboldular, gözü yaşlı anne, eski eşlere yönelik şüpheler... Cumali ve Sude Akçam kardeşlerin kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 23 EKİM PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müge Anlı 23 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 23 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 20 Ekim Cuma tek parça izle
Müge Anlı 20 Ekim Cuma tek parça izle
Nevrigül Alan olayında cinayet şüphesi! Tanıklar konuştu
Nevrigül Alan olayında cinayet şüphesi! Tanıklar konuştu
Müge Anlı 19 Ekim Perşembe tek parça izle
Müge Anlı 19 Ekim Perşembe tek parça izle
Annesinin sesini ilk kez duydu! Sözleri çıldırttı
Annesinin sesini ilk kez duydu! Sözleri çıldırttı
Müge Anlı 18 Ekim Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 18 Ekim Çarşamba tek parça izle
Merve Çınar’ın annesi bulundu
Merve Çınar'ın annesi bulundu
Müge Anlı 17 Ekim Salı tek parça izle
Müge Anlı 17 Ekim Salı tek parça izle
Müge Anlı 16 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 16 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü
Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü
Müge Anlı 13 Ekim Cuma tek parça izle
Müge Anlı 13 Ekim Cuma tek parça izle
Müge Anlı 11 Ekim Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 11 Ekim Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster