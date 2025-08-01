Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi?
Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS 2025 tercih süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzu ve belirlenen tarihler doğrultusunda öğrenciler, puanlarına en uygun üniversite ve programları seçecek. Peki üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi? İşte merak edilen detaylar…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:24