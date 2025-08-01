Viral Galeri Viral Liste Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi?

Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi?

Üniversite hayalini gerçekleştirmek isteyen binlerce aday için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS 2025 tercih süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından açıklanan tercih kılavuzu ve belirlenen tarihler doğrultusunda öğrenciler, puanlarına en uygun üniversite ve programları seçecek. Peki üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.08.2025 20:22 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 20:24
Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi?

Üniversite hayaline bir adım kala milyonlarca aday için tercih süreci başladı. 30 Temmuz Çarşamba günü yayımlanan tercih kılavuzu ile öğrenciler tercih listesini hazırlamaya başladı. Peki tercih listesi oluşturulduktan sonra değişiklik yapılabilir mi? Üniversite tercihleri nasıl güncellenir, iptal edilir mi ve değişiklik süreci nasıl işler?

Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 1 Ağustos 2025 tarihinde (bugün) tercih dönemi başladı. Üniversite adaylarının merakla beklediği YKS tercih süreci 13 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Tercih süresi içerisinde yapılan işlemler, sistemde onaylandığında geçerli sayılacak.

Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi?

TERCİH LİSTESİ NASIL HAZIRLANMALI?

Adaylar, tercih etmek istedikleri programların kodlarını, üniversite ve fakülte bilgilerini sıralı şekilde sisteme girmelidir. Yerleştirme işlemleri bu sıraya göre gerçekleştiği için tercihlerin sıralaması oldukça önemli. Adaylar 24 farklı programa kadar tercih yapabilir, ancak tüm satırların doldurulması zorunlu değildir.

Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi?

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?

Adaylar, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) platformuna T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak tercih işlemlerini online olarak gerçekleştirebilecek. Toplamda 24 tercih hakkı bulunan adaylar, bu süreçte dikkatli ve bilinçli bir şekilde seçimlerini yapmalı. Tercihler sisteme girildikten sonra onaylanması gerekiyor, aksi halde işlem geçerli sayılmıyor.

Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi?

TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar için süreç oldukça basit. Tercih süresi sona ermeden önce, ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılarak tercihler güncellenebilir. İster tüm liste silinerek yeniden oluşturulsun, isterse yalnızca sıralama değişikliği yapılsın, her iki işlem de tercih süresi içinde serbesttir. Ancak, sürenin sona ermesiyle birlikte herhangi bir değişiklik mümkün olmayacaktır.

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