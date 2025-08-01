Üniversite tercih değişikliği nasıl yapılır? 2025 YKS tercihleri sonradan değiştirilebilir mi, iptal edilebilir mi?

TERCİH DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

YKS tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar için süreç oldukça basit. Tercih süresi sona ermeden önce, ais.osym.gov.tr adresine giriş yapılarak tercihler güncellenebilir. İster tüm liste silinerek yeniden oluşturulsun, isterse yalnızca sıralama değişikliği yapılsın, her iki işlem de tercih süresi içinde serbesttir. Ancak, sürenin sona ermesiyle birlikte herhangi bir değişiklik mümkün olmayacaktır.