Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Aralık Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 33 yıllık evlat hasreti, dakikalar içinde gelen haber! Turan Çelik senelerdir ayrı kaldığı oğluna kavuşabilecek mi? Aynı şehirde 6 ay arayla iki kayıp, 3 isim arasında dikkat çeken bağlantı, telefondan sinyal alınan son nokta, yanan evde cinayet şüphesi, ürküten iddialar... Seher Yüksel ve Mehmet Demir’in şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Aralık 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 33 yıllık evlat hasreti, dakikalar içinde gelen haber! Turan Çelik senelerdir ayrı kaldığı oğluna kavuşabilecek mi? Aynı şehirde 6 ay arayla iki kayıp, 3 isim arasında dikkat çeken bağlantı, telefondan sinyal alınan son nokta, yanan evde cinayet şüphesi, ürküten iddialar... Seher Yüksel ve Mehmet Demir'in şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Aralık Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.