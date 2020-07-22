CANLI İZLE: Müge Anlı 22 Temmuz Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Temmuz 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Temmuz Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir yangın, ölen 9 yaşında bir çocuk, acılı bir baba! İnanılmaz iddialar, korkunç ifadeler, çok ağır suçlamalar! 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? 212 gündür kayıp bir tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası! Şüpheler kimi işaret ediyor? O kafatası kime ait? Mehmet Ali Koran’la ilgili gelişmeler! Güvendiler, tüm birikimlerini emanet ettiler! Takılar, altınlar, milyonlarca lira... Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Temmuz 2020 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Temmuz Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; şüpheli bir yangın, ölen 9 yaşında bir çocuk, acılı bir baba! İnanılmaz iddialar, korkunç ifadeler, çok ağır suçlamalar! 9 yaşındaki Şiar Kılıç nasıl öldü? 212 gündür kayıp bir tekne boyacısı, köpeğin bulduğu bir kafatası! Şüpheler kimi işaret ediyor? O kafatası kime ait? Mehmet Ali Koran'la ilgili gelişmeler! Güvendiler, tüm birikimlerini emanet ettiler! Takılar, altınlar, milyonlarca lira... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 22 TEMMUZ ÇARŞAMBA CANLI YAYIN

22 Temmuz Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.