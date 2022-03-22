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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Mart Salı canlı yayın izle

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Giriş: 22.03.2022 10:19
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Mart 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 71 yaşında 2 çocuk babası, son görüldüğü nokta, hayatı zehir eden para... Dursun Zehir’in şüpheli kaybı! Yengesine para verip yanından ayrıldı, bir daha gören duyan olmadı! İşkence ve şantaj iddiası, tuhaf olaylar, gizlenen görüntüler... 42 yaşındaki Sevil Turgut’un kaybı! Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular! 2008’den beri haber alınamayan Fatih Okuyucu’nun şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Mart 2022 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 71 yaşında 2 çocuk babası, son görüldüğü nokta, hayatı zehir eden para... Dursun Zehir'in şüpheli kaybı! Yengesine para verip yanından ayrıldı, bir daha gören duyan olmadı! İşkence ve şantaj iddiası, tuhaf olaylar, gizlenen görüntüler... 42 yaşındaki Sevil Turgut'un kaybı! Daha yeni baba olmuştu, iş yerinden çıkıp kayboldu! İddiaların odağında iki arkadaş, yanıt aranan sorular! 2008'den beri haber alınamayan Fatih Okuyucu'nun şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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22 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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