Müge Anlı ile Tatlı Sert 20 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 20 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşında katledilen genç kızın babası korktuğu için mi sustu, menfaat mi gözetti? Meliha Özsu’nun katili kim? 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu, ailenin dikkat çektiği erkek arkadaş, gözyaşı döken anne, geri dön çağrısı! İstanbul’da kaybolan lise öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! 3 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! Alıkonulduğu iddiası, iki kız kardeşin kuşkulandığı isimler, şaşırtan benzerlikler... 2 kayıp arasında bir bağ mı var? Şanlıurfa’da şüpheli kayıp! Nişanlısıyla buluşmak için çıktı, düğününe günler kala kayboldu! 23 yaşındaki Mülkiye Kazan’a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (20 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

20 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 18 yaşında katledilen genç kızın babası korktuğu için mi sustu, menfaat mi gözetti? Meliha Özsu'nun katili kim? 15 yaşındaki kayıp kız çocuğu, ailenin dikkat çektiği erkek arkadaş, gözyaşı döken anne, geri dön çağrısı! İstanbul'da kaybolan lise öğrencisiyle ilgili sıcak gelişme! 3 çocuk annesi kadının şüpheli kaybı! Alıkonulduğu iddiası, iki kız kardeşin kuşkulandığı isimler, şaşırtan benzerlikler... 2 kayıp arasında bir bağ mı var? Şanlıurfa'da şüpheli kayıp! Nişanlısıyla buluşmak için çıktı, düğününe günler kala kayboldu! 23 yaşındaki Mülkiye Kazan'a ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.