Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Kızları suçladı, oğlu savundu... Çelişkili açıklamalar! İhmal mi kasıt mı? Ayten Sevim'in şüpheli ölümü... Manisalı çiftçinin şüpheli ölümü! Akılalmaz suçlamalar! Sezai Harman'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Tekirdağ Çorlu'da kayboldu, hiçbir haber alınamadı. Çelişkili açıklamalar... Bir anda açılan telefon, kuşkulandıran mesajlar... Emine Keleş 8 Mart'tan bu yana nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Kızları suçladı, oğlu savundu... Çelişkili açıklamalar! İhmal mi kasıt mı? Ayten Sevim'in şüpheli ölümü... Manisalı çiftçinin şüpheli ölümü! Akılalmaz suçlamalar! Sezai Harman'ın şüpheli ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Tekirdağ Çorlu'da kayboldu, hiçbir haber alınamadı. Çelişkili açıklamalar... Bir anda açılan telefon, kuşkulandıran mesajlar... Emine Keleş 8 Mart'tan bu yana nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Nisan Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.