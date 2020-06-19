Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; yanan evdeki 3 kişi nerede? Sinop’taki yangınla ilgili iddialar! 1 haftalıkken evlatlık verdiği evladını 20 yıl sonra aramaya geldi! Apil Aşir ve kızı birbirine kavuşabilecek mi? 60 yıldır görmediği ablasını aramak için gelen Fatma Hanım’ın hasreti son bulacak mı? 11 ay önce kızının evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Ayşe Altuntaş’ın acı sonu! Müge Anlı Ayşe Altuntaş ile ilgili son dakika gelişmesini canlı yayında aktarıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Haziran 2020 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; yanan evdeki 3 kişi nerede? Sinop'taki yangınla ilgili iddialar! 1 haftalıkken evlatlık verdiği evladını 20 yıl sonra aramaya geldi! Apil Aşir ve kızı birbirine kavuşabilecek mi? 60 yıldır görmediği ablasını aramak için gelen Fatma Hanım'ın hasreti son bulacak mı? 11 ay önce kızının evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen Ayşe Altuntaş'ın acı sonu! Müge Anlı Ayşe Altuntaş ile ilgili son dakika gelişmesini canlı yayında aktarıyor! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 19 HAZİRAN CUMA CANLI YAYIN

19 Haziran Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.