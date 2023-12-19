Müge Anlı ile Tatlı Sert 19 Aralık Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 19 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü, ihanet ağı, çelişki yumağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeyen iddialar... İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? 35 yaşında kayıp bir adam, gözyaşı döken annesi, ikinci bir şans istediği ikinci eşi! Kendi aracını bıraktı, başka bir araçla borç aldı! Kayıp oyunu mu? Şüpheli kayıp mı? 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu nasıl kayboldu? 17 yaşında bir genç kız, intikam mı ceza mı? Korku ve endişe... Liseli Elif Nur’un alıkoyulma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (19 Aralık 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

19 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; 3 çocuk annesinin şüpheli ölümü, ihanet ağı, çelişki yumağı, darp, cinayet, gözdağı, ardı arkası kesilmeyen iddialar... İtirafın nedeni intikam isteği mi? Sıdıka Çelik öldürüldü mü? 35 yaşında kayıp bir adam, gözyaşı döken annesi, ikinci bir şans istediği ikinci eşi! Kendi aracını bıraktı, başka bir araçla borç aldı! Kayıp oyunu mu? Şüpheli kayıp mı? 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu nasıl kayboldu? 17 yaşında bir genç kız, intikam mı ceza mı? Korku ve endişe... Liseli Elif Nur'un alıkoyulma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Aralık Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.