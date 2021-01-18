Müge Anlı 18 Ocak Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; muz serasında işlenen cinayette kuşkulandıran ipuçları! 44 yaşındaki Ali Toprak cinayetinde katil kim? Müge Anlı’da değişen hayatlar... Yeni bir başlangıç, ikinci bir fırsat, yeniden başlayan yaşam! Erdem Uçkan ve Ceylan Barum’un yeni hayatlarının ilk günü! 3 yıl önce kayboldu, babasının cenazesine bile gelmedi! 48 yaşındaki Hakan Alaçam’ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! İstanbul’da korkunç olay! 3 yaşındaki oğlu ağladı, genç annenin öldürüldüğü ortaya çıktı! Firari katil zanlısı nerede? 43 yaşındaki Ferdane Kurt cinayeti! Ali Toprak cinayetinin gizemli ismi Hasan iddialar için ne dedi? Müge Anlı’da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; muz serasında işlenen cinayette kuşkulandıran ipuçları! 44 yaşındaki Ali Toprak cinayetinde katil kim? Müge Anlı'da değişen hayatlar... Yeni bir başlangıç, ikinci bir fırsat, yeniden başlayan yaşam! Erdem Uçkan ve Ceylan Barum'un yeni hayatlarının ilk günü! 3 yıl önce kayboldu, babasının cenazesine bile gelmedi! 48 yaşındaki Hakan Alaçam'ın kaybıyla ilgili sıcak gelişme! İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki oğlu ağladı, genç annenin öldürüldüğü ortaya çıktı! Firari katil zanlısı nerede? 43 yaşındaki Ferdane Kurt cinayeti! Ali Toprak cinayetinin gizemli ismi Hasan iddialar için ne dedi? Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.