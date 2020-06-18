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Müge Anlı ile Tatlı Sert 18 Haziran Perşembe canlı yayın izle |Video - 18.06.2020

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Giriş: 18.06.2020 10:12
Güncelleme:18.06.2020 10:23
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evdeki 3 kişiye ne oldu? Uzmanları bile şaşırtan yangın! Kaçtı mı kaçırıldı mı? Kundaklama şüphesi? Muhtarlık kavgası! Sinop’taki yangınla ilgili kuşkular! Ayşe Altuntaş’ın cinayet şüphelisi Mehmet Taşdelen’le ilgili gelişmeler! Bir anda ortadan kayboldu, yıllar sonra gerçek ortaya çıktı! Levent Karaduman’ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (18 Haziran 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

18 Haziran Perşembe günü canlı yayınlanan programda; evdeki 3 kişiye ne oldu? Uzmanları bile şaşırtan yangın! Kaçtı mı kaçırıldı mı? Kundaklama şüphesi? Muhtarlık kavgası! Sinop'taki yangınla ilgili kuşkular! Ayşe Altuntaş'ın cinayet şüphelisi Mehmet Taşdelen'le ilgili gelişmeler! Bir anda ortadan kayboldu, yıllar sonra gerçek ortaya çıktı! Levent Karaduman'ın şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 18 HAZİRAN PERŞEMBE CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

18 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Müge Anlı 18 Haziran Perşembe
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