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17.03.2020

Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Salı canlı yayın izle |Video - 17.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındaki Zehra’yı kim neden öldürdü? Çuval kime aitti? Özcan Eren’i arama çalışmalarında bir ize rastlandı mı? Tuğba Özek’in babası kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mart 2020 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; 6 yaşındaki Zehra'yı kim neden öldürdü? Çuval kime aitti? Özcan Eren'i arama çalışmalarında bir ize rastlandı mı? Tuğba Özek'in babası kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 17 MART SALI CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

17 Mart Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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