Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Mart Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; torununun hasta olduğunu öğrendi, ilaç parası diye yüz binlerce lira gönderdi! Borç üstüne borç, kandırılma şüphesi! Torunu iyileşsin isterken dolandırıldığını iddia eden Leyla Coç’un hikayesi! 71 yaşındaki Dursun Zehir’in şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Mart 2022 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; torununun hasta olduğunu öğrendi, ilaç parası diye yüz binlerce lira gönderdi! Borç üstüne borç, kandırılma şüphesi! Torunu iyileşsin isterken dolandırıldığını iddia eden Leyla Coç'un hikayesi! 71 yaşındaki Dursun Zehir'in şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.