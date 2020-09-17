CANLI İZLE: Müge Anlı 17 Eylül Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice Hanım 25 yıllık birikimi olan 130 bin lirasını geri alabilecek mi? İfadeler, deliller, korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar... 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Eylül 2020 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Eylül Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Hatice Hanım 25 yıllık birikimi olan 130 bin lirasını geri alabilecek mi? İfadeler, deliller, korkunç iddialar, inanılmaz suçlamalar... 21 yaşındaki Aleyna Çakır nasıl ve neden öldü? Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI 17 EYLÜL PERŞEMBE CANLI YAYIN

17 Eylül Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.