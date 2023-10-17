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Müge Anlı ile Tatlı Sert 17 Ekim Salı canlı yayın izle

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Giriş: 17.10.2023 10:13
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 17 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; kocasının yanından kaybolan bir kadın, yanından kaybolan karısını aramayan koca, canlı yayında öğrenilen gerçekler, ağır kokulu uçurum kenarı, kuşku uyandıran davranışlar... Bedriye Kılıç’ın kaybında cinayet şüphesi! Evinden ayrıldı, baba evine döndü, kocasıyla görüşeceği gün kayboldu! Öfkelendiren fotoğraf, sorular ve kuşkular! Nevrigül’ün iddiaların odağındaki eşi Remzi Alan canlı yayında! 25 yaşındaki bir çocuk annesinin anne özlemi, 21 yıllık yarım hikaye, tek fotoğraf karesine sığan hasret! Annesi Nermin Akbağ’ı arayan Merve Satar Çınar’ın hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (17 Ekim 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

17 Ekim Salı günü canlı yayınlanan programda; kocasının yanından kaybolan bir kadın, yanından kaybolan karısını aramayan koca, canlı yayında öğrenilen gerçekler, ağır kokulu uçurum kenarı, kuşku uyandıran davranışlar... Bedriye Kılıç'ın kaybında cinayet şüphesi! Evinden ayrıldı, baba evine döndü, kocasıyla görüşeceği gün kayboldu! Öfkelendiren fotoğraf, sorular ve kuşkular! Nevrigül'ün iddiaların odağındaki eşi Remzi Alan canlı yayında! 25 yaşındaki bir çocuk annesinin anne özlemi, 21 yıllık yarım hikaye, tek fotoğraf karesine sığan hasret! Annesi Nermin Akbağ'ı arayan Merve Satar Çınar'ın hikayesi ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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17 Ekim Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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