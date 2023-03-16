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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Mart Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 16.03.2023 10:17
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; annesi için mücadele veren evlat, şüphe uyandıran komşu, köylünün kabusu! 64 yıllık aşkı mı filizlendi? Şüpheli telefon trafiği! Döndü Boztepe’nin kaybındaki karanlık noktalar! Öldürüldü, intihar süsü verildi! Cinayet gecesi neler yaşandı? Burhan Karakuş’un katili kim? Müge Anlı’da bulunan iki aşık, yüzleşen aileler, kararlı sevgililer, terk edilenler... 7 çocuklu aşıklar İlhan ve Aslı canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; annesi için mücadele veren evlat, şüphe uyandıran komşu, köylünün kabusu! 64 yıllık aşkı mı filizlendi? Şüpheli telefon trafiği! Döndü Boztepe'nin kaybındaki karanlık noktalar! Öldürüldü, intihar süsü verildi! Cinayet gecesi neler yaşandı? Burhan Karakuş'un katili kim? Müge Anlı'da bulunan iki aşık, yüzleşen aileler, kararlı sevgililer, terk edilenler... 7 çocuklu aşıklar İlhan ve Aslı canlı yayında! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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16 Mart Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Mart Perşembe
CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Mart Perşembe
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