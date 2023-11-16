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Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Kasım Perşembe tek parça izle

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Giriş: 16.11.2023 10:20
Güncelleme:16.11.2023 12:59
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ziynet eşyalarıyla evinden ayrıldı, ardında gözü yaşlı anne bıraktı! Tuhaf bulunan arkadaşlıklar, canlı yayında son bulan endişe... Derya Yıldırım evine dönecek mi? 2 çocuk annesi Derya ile ilgili sıcak gelişme! Bir cana mal olduğu düşünülen ilişki ağı, genç aşçının görüştüğü son kişi, olay günü ile ilgili çelişkili ifadeler! Neler yaşandı? Nasıl kayboldu? Yusuf Kavuk’un şüpheli kaybında kuşkuya düşüren detaylar! Soru işaretleriyle dolu bir kayıp, eski sevgilisinin akıbetini öğrenmek isteyen bir adam, şüphe oklarının yöneldiği sosyal medya aşkı, darp, tehdit ve şantaj iddiaları, kuşkulandıran lolipop ayrıntısı... Nazmiye Yaldız’ın şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ziynet eşyalarıyla evinden ayrıldı, ardında gözü yaşlı anne bıraktı! Tuhaf bulunan arkadaşlıklar, canlı yayında son bulan endişe... Derya Yıldırım evine dönecek mi? 2 çocuk annesi Derya ile ilgili sıcak gelişme! Bir cana mal olduğu düşünülen ilişki ağı, genç aşçının görüştüğü son kişi, olay günü ile ilgili çelişkili ifadeler! Neler yaşandı? Nasıl kayboldu? Yusuf Kavuk'un şüpheli kaybında kuşkuya düşüren detaylar! Soru işaretleriyle dolu bir kayıp, eski sevgilisinin akıbetini öğrenmek isteyen bir adam, şüphe oklarının yöneldiği sosyal medya aşkı, darp, tehdit ve şantaj iddiaları, kuşkulandıran lolipop ayrıntısı... Nazmiye Yaldız'ın şüpheli kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

16 Kasım Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI 16 KASIM PERŞEMBE TEK PARÇA İZLE

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