Müge Anlı ile Tatlı Sert 15 Eylül Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 15 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hasan Hüseyin ve Şenay Özkan çiftinin katili kim? Ablasıyla camiye bırakıldı, Almanya’ya evlatlık verildi! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, bitmeyen hasret ve umut! Vedat Alexander Schlienbecker’ın bitmeyen aile özlemi! Hüseyin ve Mehmet Şen’in ölümündeki soru işaretleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (15 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

15 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Hasan Hüseyin ve Şenay Özkan çiftinin katili kim? Ablasıyla camiye bırakıldı, Almanya'ya evlatlık verildi! Yıllar sonra ortaya çıkan gerçekler, bitmeyen hasret ve umut! Vedat Alexander Schlienbecker'ın bitmeyen aile özlemi! Hüseyin ve Mehmet Şen'in ölümündeki soru işaretleri ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

15 Eylül Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.